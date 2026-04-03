Более 130 тысяч жителей Подмосковья закрыли больничный через мессенджер МАХ

03 апреля 2026, 13:33

Больничный лист закрыли с начала текущего года в дистанционном порядке — с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ — уже свыше 130 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Для закрытия больничного потребуется телемедицинская консультация, на которую по запросу записывает чат-бот. Для получения этой услуги пользователь должен быть прикреплён к одной из областных поликлиник.





«Современные технологии позволяют в удобном формате и в короткие сроки получить комплекс медицинских услуг, включая закрытие больничного листа. На онлайн-консультации врач поведёт опрос по состоянию здоровья и при отсутствии жалоб закроет листок нетрудоспособности», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.