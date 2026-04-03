В Орехово-Зуеве открылся отремонтированный Центр помощи семье и детям

03 апреля 2026, 12:12

Центре помощи семье и детям «Семья и дом» в Орехово-Зуеве открылся после капитального ремонта. Теперь там есть собственный бассейн. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.





Здание обновили снаружи и изнутри: заменили все инженерные сети и реализовали новые архитектурно-конструктивные решения.





«После ремонта центр «Семья и дети» стал совершенно новым, современным пространством, где комфортно и детям, и родителям, и сотрудникам. Отдельная гордость — бассейн и системы «умного» здания», — заявил глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.