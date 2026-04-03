Обучение кормлению грудью прошли более 14 тысяч жительниц Подмосковья
Консультации по грудному вскармливанию дают специалисты в детских поликлиниках, роддомах и перинатальных центрах Московской области. С начала года обучение у них прошли 14 тысяч женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Специалисты показывают, как правильно прикладывать ребёнка к груди, объясняют, насколько важно для младенца материнское молоко, а также оказывают слушательницам психологическую поддержку.
«Обучение проводится бесплатно. Пройти его женщина может как во время беременности, так и после родов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Обратиться за консультацией по грудному вскармливанию женщины могут в Московский областной центр охраны материнства, в Щёлковский, Видновский, Коломенский, Наро-Фоминский и Московский областной перинатальные центры, в роддома Одинцовской и Балашихинский больниц, а также в детские поликлиники региона.