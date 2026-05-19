Более 138 000 11-классников и девятиклассников сдадут ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье
В этом году Единый госэкзамен в Подмосковье будут сдавать более 38 000 11-классников, а ОГЭ – свыше 100 000 девятиклассников. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Она рассказала, как регион помогает школьникам готовиться к экзаменам и справляться со стрессом.
«Каждый ученик прошел тренировочный экзамен не «для галочки», а чтобы снять тревогу перед реальным испытанием. К акции «Сдаём ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» присоединились 29 000 человек. Это важно: когда семья понимает процедуру, ребёнку психологически спокойнее», – отметила Болатаева.Чтобы подготовить 11-классников к сдаче ЕГЭ, в регионе прошло три тренировочных экзамена, в которых участвовал каждый выпускник. Ребята проверяли свои знания, отрабатывали организационные моменты, в том числе проход через рамки и заполнение бланков.
Работа велась и с педагогами. В организации ЕГЭ будут задействованы 255 пунктов проведения экзамена и более 15 000 учителей. Для них организовали четыре практические тренировки. Для подготовки к ОГЭ состоялось три тренировки для школьников и шесть – для педагогов-организаторов.
Кроме того, весной в регионе прошла масштабная акция «Сдаём ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Целью было познакомить родителей и выпускников с процедурой проведения государственной итоговой аттестации. Акция привлекла более 29 000 человек со всего Подмосковья.
Участники писали ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку. Организаторы создали условия, максимально приближенные к реальным экзаменам.
Для психологической поддержки школьников и их родителей в Подмосковье провели более 3400 тренингов и свыше 900 мастер-классов с психологами. Желающих учили справляться с переживанием интенсивных эмоций. В занятиях участвовали более 13 000 ребят и 2500 членов их семей.
Первый экзамен для 11-классников пройдёт 1 июня. Школьники будут сдавать историю, литературу и химию. ОГЭ для девятиклассников стартует 2 июня с экзамена по математике.