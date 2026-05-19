Более 138 000 11-классников и девятиклассников сдадут ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье

В этом году Единый госэкзамен в Подмосковье будут сдавать более 38 000 11-классников, а ОГЭ – свыше 100 000 девятиклассников. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.





Она рассказала, как регион помогает школьникам готовиться к экзаменам и справляться со стрессом.

«Каждый ученик прошел тренировочный экзамен не «для галочки», а чтобы снять тревогу перед реальным испытанием. К акции «Сдаём ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» присоединились 29 000 человек. Это важно: когда семья понимает процедуру, ребёнку психологически спокойнее», – отметила Болатаева.