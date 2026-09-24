Более 140 человек приняли участие в донорской акции в Реутове
Более 140 сотрудников приняли участие в Дне донора, который 23 сентября прошел на базе градообразующего предприятия НПО машиностроения в Реутове. Участники акции сдали 63 литра крови. Мероприятие организовали в рамках программы «Корпоративный донор Подмосковья», которую реализуют Московский областной центр крови и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России.
Бригада Московского областного центра крови приезжает на предприятие четыре раза в год. В акции участвуют как опытные доноры, так и сотрудники, которые впервые решили сдать кровь.
«Сдаю кровь уже более трех лет, это моя девятая донация. Все очень удобно, можно сдать кровь, не отрываясь от работы. Спокойно приходим, заполняем документы, в очередях не надо стоять. Раньше думала, что это страшно, а когда начала сдавать, поняла, что это здорово, что дело очень нужное», — рассказала специалист предприятия Наталья Астафьева.За ходом акции лично наблюдал председатель Московского областного регионального отделения СоюзМаш, заместитель генерального директора НПО машиностроения Валерий Бунак. Он отметил, что сотрудничество регионального отделения Союза и Центра крови позволяет организовывать донорские мероприятия на предприятиях на постоянной основе.
«Многолетнее сотрудничество нашего регионального отделения и Центра крови уже давно перешло в стадию работы с высокой степенью организованности и эффективности. Предприятия, входящие в Союз, взяли на себя за эти годы организационную составляющую, а коллеги из Центра крови — все технические вопросы», — сказал Валерий Бунак.По его словам, благодаря программе «Корпоративный донор Подмосковья» объемы сдачи крови увеличились вдвое. В проекте участвуют предприятия из Дубны, Балашихи, Раменского, Электростали, Коломны, Королева, Жуковского, Серпухова и других городов региона.
Среди наиболее активных организаций он назвал КТРВ, «Энергию», Серпуховский завод «Металлист», НПО машиностроения и ГосМКБ «Радуга». На предприятии «Исток» во Фрязине, по словам Бунака, насчитывается 1,2 тыс. действующих доноров.
Программа включает корпоративные и городские акции. За прошедшие годы специалисты Центра крови провели около 130 выездов на предприятия, собрав порядка 10 тыс. донаций. Еще более 200 акций «День донора» прошли на городских площадках — они принесли около 16 тыс. донаций.
Отдельное направление работы программы связано с донорством костного мозга. Валерий Бунак отметил, что после Всемирного дня доноров костного мозга, который отмечали 19 сентября, специалисты продолжают рассказывать жителям о возможности вступить в федеральный Регистр доноров костного мозга.
В сентябре Союз машиностроителей и Центр крови Подмосковья также организовали донорские акции в Электростали, Лыткарине и Дубне. В общей сложности за месяц кровь сдали более 400 человек.