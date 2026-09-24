Более 140 человек приняли участие в донорской акции в Реутове

24 сентября 2026, 10:58

оригинал АО «ВПК «НПО машиностроения»

Более 140 сотрудников приняли участие в Дне донора, который 23 сентября прошел на базе градообразующего предприятия НПО машиностроения в Реутове. Участники акции сдали 63 литра крови. Мероприятие организовали в рамках программы «Корпоративный донор Подмосковья», которую реализуют Московский областной центр крови и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России.





Бригада Московского областного центра крови приезжает на предприятие четыре раза в год. В акции участвуют как опытные доноры, так и сотрудники, которые впервые решили сдать кровь.

«Сдаю кровь уже более трех лет, это моя девятая донация. Все очень удобно, можно сдать кровь, не отрываясь от работы. Спокойно приходим, заполняем документы, в очередях не надо стоять. Раньше думала, что это страшно, а когда начала сдавать, поняла, что это здорово, что дело очень нужное», — рассказала специалист предприятия Наталья Астафьева.

«Многолетнее сотрудничество нашего регионального отделения и Центра крови уже давно перешло в стадию работы с высокой степенью организованности и эффективности. Предприятия, входящие в Союз, взяли на себя за эти годы организационную составляющую, а коллеги из Центра крови — все технические вопросы», — сказал Валерий Бунак.