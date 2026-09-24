Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за активное участие в выборах и отметил высокую явку, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
По его словам, попытки помешать голосованию не повлияли на желание россиян прийти на избирательные участки.
«Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы… Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», — сказал Владимир Путин на совещании с членами Правительства.Глава государства также обратился к бойцам и командирам, находящимся на передовой. Он подчеркнул, что участие в выборах стало в том числе выражением поддержки военнослужащих: «Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине».
В Московской области, как и в других регионах страны, выборы прошли в штатном режиме. В голосовании приняли участие более 3 млн избирателей, явка составила 51,58%. По предварительным итогам, в Подмосковье «Единая Россия» получает большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму.
Председатель Московской областной думы, секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов отметил, что результат свидетельствует о доверии избирателей к партии и ее целям. По его словам, «Единая Россия» уже приступила к реализации новой Народной программы, которую сформировали с учетом предложений жителей региона.
«Совместными усилиями мы собирали Народную программу партии — в нее поступило свыше 920 тысяч предложений», — сказал Брынцалов.Он уточнил, что предложения жителей касаются конкретных задач: строительства школ, детских садов и поликлиник, ремонта дорог, модернизации коммунальных сетей и благоустройства общественных пространств. Брынцалов добавил, что собранные наказы найдут отражение в государственных программах Московской области.
С 18 по 20 сентября в регионе проходили выборы в Государственную Думу, Московскую областную думу, а также местные советы в ряде муниципалитетов. Кандидатов от «Единой России» жители определили в ходе предварительного голосования.
Общерегиональную часть партийного списка на выборах обоих уровней возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. За прозрачностью избирательного процесса в регионе следили 23 тысячи наблюдателей, около 4 тысяч из которых представляли «Единую Россию». Все три дня голосования в региональном исполкоме партии в Реутове работал ситуационный центр, который отслеживал ход выборов.