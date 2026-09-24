Сезон фестиваля «Сильные фигуры» закроют в гольф-клубе Дмитровского округа

24 сентября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в деревне Курово Дмитровского муниципального округа 4 октября пройдёт закрытие сезона фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.