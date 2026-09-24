Сезон фестиваля «Сильные фигуры» закроют в гольф-клубе Дмитровского округа
В гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в деревне Курово Дмитровского муниципального округа 4 октября пройдёт закрытие сезона фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Запланированы турниры по гольфу и кёрлингольфу. В них выступят известные участники и гости фестиваля. Это олимпийские чемпионы и призёры по разным видам спорта, государственные деятели, представители бизнеса и спортивных федераций.
Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проводится в России с 2019 года. В программе – турниры по гольфу, кёрлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам.
За время существования фестиваля прошло более 30 этапов, собравших представителей более 50 стран.
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