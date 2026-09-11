Более 140 пешеходных переходов в Подмосковье стали безопаснее
На 142 пешеходных переходах, расположенных на 72 региональных дорогах в 31 округе Московской области, установили направленную подсветку. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели сотрудники Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Направленная подсветка делает дорожное движение безопаснее, так как улучшает видимость перехода и пешеходов для водителей, что особенно важно в непогоду и в тёмное время суток», — отметил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Он добавил, что до конца текущего года направленной подсветкой планируется оборудовать ещё около 350 пешеходных переходов.
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