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В селе Татариново завершили строительство котельной

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство блочно-модульной котельной мощностью шесть мегаватт завершили в селе Татариново округа Ступино. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало объекту заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Котельную построили взамен устаревшего объекта теплоснабжения.

«Новая котельная работает на природном газе. Тепло вырабатывают три водогрейных котла мощностью по два мегаватта каждый», — отмечается в сообщении.
Объект приспособлен для автономной работы, присутствие персонала не требуется. Параметры теплоснабжения будут регулироваться с учётом погодных условий автоматически — с помощью датчиков. Кроме того, датчики будут в режиме реального времени отправлять информацию о работе аппаратуры на диспетчерский пульт.

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Лев Каштанов

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