В Подмосковье за год отремонтировали более 11 000 входных дверей в подъездах
С начала года в подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали более 11 000 входных дверей. Работы провели по заявкам жителей через Единую диспетчерскую службу Московской области. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Только в октябре управляющие организации привели в порядок более 1000 входных дверей — специалисты отремонтировали доводчики и пружинные механизмы. Работы вели под контролем регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Больше всего работ выполнили в Балашихе, Люберцах, Химках и Подольске. В министерстве напомнили, что входная дверь в подъезд — один из ключевых элементов безопасности дома. Современные конструкции должны быть прочными, устойчивыми к повреждениям, оснащёнными домофоном или кодовым замком и иметь исправный доводчик или пружинный механизм.
Доводчики и пружины обеспечивают автоматическое закрытие двери и защищают подъезд от посторонних. Эти элементы требуют регулярного обслуживания, чтобы дверь оставалась исправной и надёжной.
Если жители заметили неисправности входной двери, они могут обратиться в свою управляющую организацию или оставлять заявку через портал Единой диспетчерской службы Московской области.
