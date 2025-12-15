В Подмосковье за год отремонтировали более 11 000 входных дверей в подъездах

15 декабря 2025, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала года в подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали более 11 000 входных дверей. Работы провели по заявкам жителей через Единую диспетчерскую службу Московской области. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.