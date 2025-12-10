В Подмосковье восстановили вентиляцию в более чем 1 000 многоквартирных домов

10 декабря 2025, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье за год восстановили работу вентиляции в более чем 1 000 многоквартирных домах. Исправные системы обеспечивают свежий воздух в подъездах и квартирах, защищают помещения от сырости и плесени. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





Регулярное обслуживание помогает вовремя выявлять засоры, нарушения тяги и другие проблемы. Специалисты проводят плановые осмотры вентиляционных шахт, очищают каналы, проверяют работу вентиляции в подъездах и квартирах. Для проверки в квартире необходим доступ, чтобы понять, что вентиляционный канал не перекрыт конструкциями или перепланировками.



По обращениям жителей через Единую диспетчерскую службу Московской области управляющие организации восстановили работу вентиляции в 1 000 домов.



«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ. Особую важность представляют собой системы вентиляции в домах с газовым оборудованием», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.