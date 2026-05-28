Более 140 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей с ВИЧ с начала года
Жительницы Московской области с положительным ВИЧ-статусом родили в текущем году 142 здоровых детей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Защиту здоровья младенца обеспечивает современная антиретровирусная терапия.
«Эта терапия позволяет женщинам с ВИЧ стать мамами здоровых малышей, сводя к минимуму риск передачи вируса от матери к ребёнку. Благодаря совместной работе врачей Центра СПИД и акушерской службы региона, беременные пациентки с вирусом иммунодефицита получают необходимые препараты», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Специалисты Центра СПИД наблюдают ребёнка до полутора лет, и, если анализы отрицательные, снимают диагноз. При наличии ВИЧ-инфекции лечение начинается не позднее первых двух недель жизни младенца и проводится бесплатно.