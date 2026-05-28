Строительная готовность большой поликлиники в Королёве превысила 90%

28 мая 2026, 09:31

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на тысячу посещений за смену, строят на улице Циолковского в Королёве. В настоящее время готовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь пятиэтажного здания составляет около 18 тысяч квадратных метров. Во взрослом отделении в смену смогут принять 600 пациентов, в детском — 300, в травмпункте — 100.





«Сейчас рабочие занимаются чистовой отделкой помещений и пусконаладкой инженерных коммуникаций, а также собирают и расставляют мебель. Продолжается поставка оборудования. На площадке задействованы 85 человек, используются две единицы техники», — рассказал глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.