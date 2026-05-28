В Подмосковье с начала мая отремонтировали 7,5 тыс. малых архитектурных форм

28 мая 2026, 09:30

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более семи с половиной тысяч малых архитектурных форм, включая скамейки, урны и игровые элементы на детских площадках, отремонтировали коммунальщики во дворах Московской области с начала текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы провели во всех подмосковных округах.





«На детских площадках обновляют противоударное покрытие, сваривают пластик и заменяют цепи качелей, доски на скамейках шлифуют и обрабатывают антисептиком, а сгнившие заменяют на новые, металлические конструкции рихтуют, меняют крепежи и проводят антикоррозийную покраску», — говорится в сообщении.