В Подмосковье с начала мая отремонтировали 7,5 тыс. малых архитектурных форм
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Более семи с половиной тысяч малых архитектурных форм, включая скамейки, урны и игровые элементы на детских площадках, отремонтировали коммунальщики во дворах Московской области с начала текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы провели во всех подмосковных округах.
«На детских площадках обновляют противоударное покрытие, сваривают пластик и заменяют цепи качелей, доски на скамейках шлифуют и обрабатывают антисептиком, а сгнившие заменяют на новые, металлические конструкции рихтуют, меняют крепежи и проводят антикоррозийную покраску», — говорится в сообщении.Больше всего малых архитектурных форм — 782 — привели в порядок в Наро-Фоминском округе. На втором месте по этому показателю Одинцовский округ (606), а на третьем — Коломна (566).