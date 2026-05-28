В Пушкине проведут бесплатный концерт в честь Дня России
Концерт «Россия — в каждом слове, в каждой ноте» состоится в Арт-дворике Дворца культуры в Пушкине 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для зрителей выступит ансамбль русских народных инструментов «Метелица» и народный коллектив русской песни «Московия».
«В программу войдут всеми любимые народные песни и мелодии, объединяющие поколения», — говорится в сообщении.Вход на концерт будет свободным, возрастное ограничение — 6+. Адрес Арт-дворика: улица Некрасова, дом №3. Мероприятие начнётся в три часа дня.
