Более 15 000 жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь
Оказавшимся в сложной жизненной ситуации жителям Московской области выплатили более 120 миллионов рублей по программе экстренной социальной поддержки. Адресную помощь получили около 15 000 человек, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Такую помощь предоставляют гражданам, среднедушевой доход которых не превышает установленный в регионе прожиточный минимум. Размер выплат зависит от конкретных обстоятельств.
«В нашем регионе на экстренную социальную помощь жителям выплатили уже более 120 миллионов рублей. Эта мера поддержки просто необходима жителям, которые столкнулись с трудностями», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.В таких жизненных ситуациях, как потеря работы, инвалидность или болезнь, помощь составляет до 7000 рублей на каждого члена семьи. До 10 000 рублей положено одиноко проживающему гражданину.
В ситуациях, связанных с повреждением или утратой жилья или имущества, размер помощи может достигать 30 000 рублей на каждого члена семьи и 50 000 рублей – для одиноких.
Получить социальную помощь можно раз в год. Заявление подаётся дистанционно на региональном портале госуслуг.
Для этого достаточно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях» и приложить необходимые документы.