Более 15 000 жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь

17 июня 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оказавшимся в сложной жизненной ситуации жителям Московской области выплатили более 120 миллионов рублей по программе экстренной социальной поддержки. Адресную помощь получили около 15 000 человек, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.





Такую помощь предоставляют гражданам, среднедушевой доход которых не превышает установленный в регионе прожиточный минимум. Размер выплат зависит от конкретных обстоятельств.

«В нашем регионе на экстренную социальную помощь жителям выплатили уже более 120 миллионов рублей. Эта мера поддержки просто необходима жителям, которые столкнулись с трудностями», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.