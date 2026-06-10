Сервисом по свадебным площадкам Подмосковья воспользовались 30 000 жителей
Посетителями портала «Свадьба в Подмосковье» с момента его запуска стали около 30 000 человек. Они совершили 133 000 активных действий по выбору идеальной площадки для торжества, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Портал представляет собой виртуальный гид для пар, готовящихся к бракосочетанию.
«На выездных площадках Подмосковья в этот свадебный сезон планируют пожениться почти 2000 пар. Мы запустили портал, чтобы у всех была возможность найти площадку, подходящая именно им. Это может быть усадьба, парк, берег озера или современный лофт. Порталом уже воспользовались 30 000 человек. Подмосковье – один из главных свадебных регионов страны, и молодожёны открывают его для себя заново», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.На портале собрано более 80 площадок, расположенных по всему Подмосковью. Ресурс позволяет отфильтровать варианты по бюджету, числу гостей и архитектурному стилю, оставить заявку на организацию свадьбы в своей локации.
Как уточнили в министерстве, в топ-5 самых востребованных выездных локаций вошли Парк «Патриот» в Одинцовском городском округе; Парк им. Олега Степанова в Серпухове; загородный клуб ARTILAND в Балашихе; Усадьба «Гребнево» в Щёлкове и Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в Подольске.
Полный список выездных площадок можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье». Открытые локации доступны для регистрации брака только в свадебный сезон с мая по сентябрь.