Сервисом по свадебным площадкам Подмосковья воспользовались 30 000 жителей

10 июня 2026, 18:52

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Посетителями портала «Свадьба в Подмосковье» с момента его запуска стали около 30 000 человек. Они совершили 133 000 активных действий по выбору идеальной площадки для торжества, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Портал представляет собой виртуальный гид для пар, готовящихся к бракосочетанию.

«На выездных площадках Подмосковья в этот свадебный сезон планируют пожениться почти 2000 пар. Мы запустили портал, чтобы у всех была возможность найти площадку, подходящая именно им. Это может быть усадьба, парк, берег озера или современный лофт. Порталом уже воспользовались 30 000 человек. Подмосковье – один из главных свадебных регионов страны, и молодожёны открывают его для себя заново», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.