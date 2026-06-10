Жителей Подмосковья пригласили к участию в фестивале-конкурсе «Гармония сердец»

10 июня 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Московской области могут принять участие в многожанровом фестивале-конкурсе «Гармония сердец». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.