Жителей Подмосковья пригласили к участию в фестивале-конкурсе «Гармония сердец»
Жители Московской области могут принять участие в многожанровом фестивале-конкурсе «Гармония сердец». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Приём заявок стартует 15 июня и продлится до 19 июля. Для подачи заявки необходимо заполнить форму.
Участие в фестивале бесплатное, формат – дистанционный. Это позволит присоединиться к состязаниям талантливым людям из любого уголка России. Один человек может попробовать свои силы в разных номинациях, а количество номеров от исполнителя не ограничено.
Конкурс охватывает почти все направления искусства – вокальное, хореографическое, инструментальное, цирковое, изобразительное, а также декоративно-прикладное творчество, художественное слово, сочинения, фото- и видеоработы.
Особый акцент сделан на участии семейных коллективов, объединяющих представителей разных поколений.
Председателем экспертной комиссии назначен региональный представитель Российского союза авторов-исполнителей, член Мировой ассоциации деятелей искусств «Глория», вокалист Евгений Воробьёв. Председателем жюри стала заслуженная артистка Мордовии, солистка Мордовской государственной филармонии Карина Сергеева.
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