Более 15 тыс. человек отметили Масленицу в Подольске

24 февраля 2026, 10:15

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске 22 февраля с размахом прошли традиционные масленичные гулянья. Как сообщил глава городского округа Григорий Артамонов, праздничные мероприятия объединили почти 15 тысяч жителей и гостей муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Торжества развернулись сразу на 27 площадках. Центральными локациями стали площадь Генерала Еремеева у ДК «Октябрь», Дворцовая площадь в Дубровицах, ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский, а также городские парки. Для посетителей подготовили обширную программу: концерты, театрализованные представления, интерактивные зоны и мастер-классы. С раннего утра гостей развлекали аниматоры.Особое внимание организаторы уделили традициям русского гостеприимства. На нескольких площадках работали точки с угощениями, где жителям предлагали блины, кашу и горячий чай. Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы, символизирующее проводы зимы.Нсыщенную программу также представлили в парке имени Виктора Талалихина. Там для гостей организовали самоварную станцию «Самоварные посиделки», блинную станцию и ярмарку народных промыслов «Живые традиции». Желающие могли принять участие в народных забавах и попытаться покорить масленичный столб.По информации администрации, за время гуляний в парке раздали 1,5 тысячи блинов, столько же порций солдатской каши и 3 тысячи стаканов чая. Григорий Артамонов выразил благодарность организаторам и всем участникам праздника. Он также отметил, что мероприятия прошли без происшествий благодаря дежурству медиков и сотрудников МЧС.