Работники Мособлпожспаса спасли при пожаре в Сходне 10 породистых кошек

20 февраля 2026, 20:52

оригинал Фото: istockphoto / Roman Bjuty

Работники Мособлпожспаса в ходе тушения пожара вынесли из огня 10 породистых кошек. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Возгорание произошло в жилом доме в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Огонь охватил пристройку, где хозяйка усадьбы содержала питомцев редких пород – каракалов и бенгальских кошек.

«На вызов немедленно прибыли работники пожарно-спасательной части вместе с сотрудниками противопожарной службы. Сформировав звено газодымозащитников, огнеборцы оперативно провели разведку и вынесли из горящей пристройки 10 кошек. После этого они потушили пожар», – отметили в пресс-службе.