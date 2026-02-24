Загруженность дорог в Подмосковье утром 24 февраля составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе также напомнили, что сегодня в столичном регионе ожидаются снегопады, и призвали водителей быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.