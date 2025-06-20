В Московской области восстановили более 90 колодцев инженерных коммуникаций

В шести муниципалитетах Подмосковья специалисты коммунальных служб отремонтировали 91 колодец инженерных коммуникаций. Работы проводились в рамках планового обслуживания инфраструктуры, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Наибольшее количество колодцев восстановлено в городском округе Электросталь — 36. В Шатуре отремонтировано 20 колодцев, в Орехово-Зуевском округе — 18, в Богородском — 14, в Павлово-Посадском — 2, в Лосино-Петровском — 1.
Основная цель работ — обеспечение безопасной эксплуатации сетей и предотвращение несанкционированного доступа к коммуникациям.
Восстановление включало укрепление стенок, ремонт гидроизоляции, замену и ремонт люков, а также очистку колодцев от мусора. Колодцы обеспечивают доступ к важным элементам водоснабжения и канализации, что позволяет оперативно устранять аварии и проводить техническое обслуживание. Ремонтные работы проводились в сложных условиях: на узких улицах, во дворах, рядом с проезжей частью и инженерными сетями. В ряде случаев использовался ручной труд, чтобы избежать повреждения сохранных участков конструкций. Также применялась спецтехника — экскаваторы, самосвалы и краны-манипуляторы.
Коммунальные службы продолжают обследование состояния колодцев для своевременного выявления повреждений и предотвращения угрозы для жителей.