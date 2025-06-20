В Московской области восстановили более 90 колодцев инженерных коммуникаций

20 июня 2025, 09:13

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В шести муниципалитетах Подмосковья специалисты коммунальных служб отремонтировали 91 колодец инженерных коммуникаций. Работы проводились в рамках планового обслуживания инфраструктуры, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.