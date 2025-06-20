В Дмитрове спасатели помогли водителю, зажатому в смятой в ДТП машине
Водителя, оказавшегося зажатым в машине в результате ДТП в Дмитровском округе, освободили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о ДТП поступила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидцев. Они рассказали, что на трассе А-107 на повороте в деревню Исаково столкнулись Peugeot и Skoda Yeti», — говорится в сообщении.В аварии пострадали оба водителя. При этом 48-летнего водителя Peugeot заблокировало в салоне передней панелью. Прибывшие по вызову спасатели отключили аккумуляторы на разбитых машинах, а потом с помощью гидравлического оборудования аккуратно освободили водителя Peugeot. После этого пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и передали врачам. Мужчину госпитализировали с многочисленными переломами и ушибами.
Отмечается, что 73-летнему водителю Skoda Yeti медики оказали помощь ещё до приезда спасателей.