В сосудистом центре Дубны открыли два новых отделения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Неврологическое и кардиологическое отделения открылись в сосудистом центре МСЧ №9 ФМБА РФ в Дубне, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В торжественном открытии приняли участие руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и директор ОИЯИ Григорий Трубников.
«За два года с момента открытия рентгенэндоваскулярной операционной и ангиографической службы существенно улучшилась ситуация с сосудистым здоровьем людей, которые проживают в Дубне и в соседних районах. За прошлый год смертность от сосудистых заболеваний снизилась более чем на десять процентов», — отметила Вероника Скворцова.
Вероника Скворцова и Григорий Трубников (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)
В рамках визита Вероника Скворцова осмотрела также отделение визуализации в составе приемно-диагностического отделения медико-санитарной части №9 и кабинет сосудистой томографии. Современная медтехника и высокая квалификация работающих здесь специалистов позволяет использовать самые передовые методы диагностики сердечно-сосудистой системы.
«Дубна становится не только центром высоких технологий и науки, но и территорией, где медицина развивается по самым высоким мировым стандартам», — заявил отметил глава Дубны Максим Тихомиров.Читайте также:
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