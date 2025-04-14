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В сосудистом центре Дубны открыли два новых отделения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Неврологическое и кардиологическое отделения открылись в сосудистом центре МСЧ №9 ФМБА РФ в Дубне, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В торжественном открытии приняли участие руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и директор ОИЯИ Григорий Трубников.
«За два года с момента открытия рентгенэндоваскулярной операционной и ангиографической службы существенно улучшилась ситуация с сосудистым здоровьем людей, которые проживают в Дубне и в соседних районах. За прошлый год смертность от сосудистых заболеваний снизилась более чем на десять процентов», — отметила Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова и Григорий Трубников (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)

В рамках визита Вероника Скворцова осмотрела также отделение визуализации в составе приемно-диагностического отделения медико-санитарной части №9 и кабинет сосудистой томографии. Современная медтехника и высокая квалификация работающих здесь специалистов позволяет использовать самые передовые методы диагностики сердечно-сосудистой системы.

«Дубна становится не только центром высоких технологий и науки, но и территорией, где медицина развивается по самым высоким мировым стандартам», — заявил отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
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#дубна
#медицина
#здравоохранение
#вероника скворцова
#максим тихомиров
Созданный школьниками Подольска космический спутник передал на Землю снимок
14 апреля 2025, 13:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Снимок из космоса и поздравление с Днём космонавтики передал на Землю спутник «УмКА-10», созданный учениками школы № 29 имени Забродина, информацию принял школьный центр управления полётами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Подольский спутник «УмКА» передал с орбиты поздравление с Днём космонавтики всем жителям планеты. Юные подольчане — гордость округа! И на Земле, и за её пределами они совершают настоящие чудеса», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Спутник «УмКА-10», собранный учениками инженерных классов школы №29, был запущен в космос в 2023 году с ракетой-носителем «Союз-2.1б». Спутник оснащён телескопом, позволяющим снимать астрофотографии и посылать их на Землю. Сейчас спутник находится в 500 километрах от нашей планеты.

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В парке «Дубрава» Павловского Посада устроили «Космический вечер»
14 апреля 2025, 13:42

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В парке «Дубрава» в Павловском Посаде состоялся «Космический вечер» в честь Дня космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Вечер запомнится жителям города живой рок-музыкой. Под звуки гитары в исполнении местных музыкантов Алексея Чармосова, Владимира Фёдорова, Рината Беглецова, Лисунка и Света – зрители насладились отличными мелодиями и атмосферой праздника.
«Вечер стал возможностью для горожан объединиться и насладиться живой музыкой в приятной обстановке парка. Прекрасное настроение сделали это событие поистине незабываемым. Организаторы выразили благодарность всем, кто пришёл на концерт и поддержал артистов», – замглавы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Как отметили в пресс-службе, День космонавтики отпраздновали и в других учреждениях культуры городского округа.

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#подмосковье
#московская область
#день космонавтики
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Спортсменки клуба «Заречье-Одинцово» выиграли Кубок России по волейболу на снегу
14 апреля 2025, 13:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда подмосковного женского клуба «Заречье-Одинцово» одержала победу на Кубке России по волейболу на снегу, информацию об этом пресс-служба Минспорта Московской области разместила в официальных соцсетях ведомства.
«В полуфинале представительницы клуба «Заречье-Одинцово» обыграли спортсменок из клуба «Локомотив» из Калининграда, которые на тот момент были чемпионками страны. А в битве за золотую медаль турнира подмосковные волейболистки сошлись с брянским клубом «Спартак» и одержали победу», — говорится в сообщении.
В составе команды «Заречье-Одинцово» выступали Дарья Павлова, Анастасия Барсук, Елена Федчук и Полина Цыганова. Тренером команды является Наталья Урядова.

Министерство физической культуры и спорта Московской области регулярно публикует в своих социальных сетях — на странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале — информацию о профессиональных и любительских соревнованиях в регионе, а также об успехах подмосковных спортсменов на межрегиональных, всероссийских и международных турнирах.

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Мастерская управления «Сенеж» запустила программу для школьников Солнечногорска
14 апреля 2025, 13:16

Фото: пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»

Образовательную программу, направленную на развитие патриотизма, лидерских навыков и углубление знаний о родном крае, запустила для учеников солнечногорских школ Мастерская управления «Сенеж», сообщает пресс-служба проекта.
«Наша программа для школьников Солнечногорска — это возможность познакомиться с историей родного города и страны, раскрыть потенциал каждого участника, научиться работать в команде и принимать ответственные решения», — заявил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.
Участниками программы «Сенежная школа» стали 30 старшеклассников из трёх учебных заведений округа Солнечногорск: Радумльского кадетского корпуса, лицея №1 имени А. Блока и средней школы № 4. Занятия и экскурсии в рамках программы будут проходить до 30 мая.

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#проект
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Студенты Павловского Посада отметили День космонавтики спортивным флешмобом
14 апреля 2025, 13:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского м. о.

В Павлово-Посадском техникуме состоялся флешмоб под названием «Космическое ГТО», приуроченный ко Дню космонавтики. Студенты приняли участие в различных спортивных активностях, отражающих дух ГТО, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Студенты участвовали в эстафете, где показали командный дух и спортивное братство. Одним из центральных элементов мероприятия стало подтягивание на турнике. Это оказалось настоящим испытанием для участников. В дополнение к этому они выполняли наклоны и другие физические упражнения», – говорится в сообщении.
В администрации добавили, что флешмоб «Космическое ГТО» не только повысил уровень физической активности студентов, но и стал для них возможностью продемонстрировать единство в дружной спортивной обстановке.

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