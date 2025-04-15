Дубненцы обсудили с администрацией и проектировщиками обустройство нового сквера

Фото: пресс-служба г. о. Дубна
В Дубне на встрече проектировщиков и представителей администрации с жителями обсудили благоустройство сквера во дворе домов №43 и №45 на проспекте Боголюбова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
Микрорайон, где проживают около 2,5 тыс. человек, сформировался более 15 лет назад. За это время благоустроили отдельные зоны, установили детские игровые комплексы. Лишь одна площадка осталась пустой. В прошлом году на выездной администрации горожане обратились с вопросом о благоустройстве к главе Дубны Максиму Тихомирову. В этом году территорию раскадастрировали, что позволило включить её в госпрограмму.
Фото: пресс-служба г. о. Дубна
Группа активистов микрорайона вышла с предложениями сделать освещение, установить столы для настольного тенниса, тренажёры, большие качели и перголы, чтобы было, где спрятаться от солнца и дождя.
Как отметили в администрации, все предложения будут собраны для подготовки проекта сквера. Работы начнутся летом. Планируется, что уже в этом году горожане смогут отдохнуть и погулять на новом общественном пространстве.
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«Рада, что всё получилось. Максим Андреевич сказал, что планируется и завершить работы уже в этом году. Это очень приятно», – сказала жительница микрорайона Юлия Попова.На встрече проектировщики обсудили концепцию будущего сквера. Предлагались разные решения. Одно из них – сделать так называемую городскую гостиную, то есть тихое место отдыха с лавочками. Другое – обустроить спортивный уголок с площадкой для йоги, беговой дорожкой и турниками.
Фото: пресс-служба г. о. Дубна
Группа активистов микрорайона вышла с предложениями сделать освещение, установить столы для настольного тенниса, тренажёры, большие качели и перголы, чтобы было, где спрятаться от солнца и дождя.
Как отметили в администрации, все предложения будут собраны для подготовки проекта сквера. Работы начнутся летом. Планируется, что уже в этом году горожане смогут отдохнуть и погулять на новом общественном пространстве.
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Лора Луганская