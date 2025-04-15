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Дубненцы обсудили с администрацией и проектировщиками обустройство нового сквера

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

В Дубне на встрече проектировщиков и представителей администрации с жителями обсудили благоустройство сквера во дворе домов №43 и №45 на проспекте Боголюбова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
Микрорайон, где проживают около 2,5 тыс. человек, сформировался более 15 лет назад. За это время благоустроили отдельные зоны, установили детские игровые комплексы. Лишь одна площадка осталась пустой. В прошлом году на выездной администрации горожане обратились с вопросом о благоустройстве к главе Дубны Максиму Тихомирову. В этом году территорию раскадастрировали, что позволило включить её в госпрограмму.
«Рада, что всё получилось. Максим Андреевич сказал, что планируется и завершить работы уже в этом году. Это очень приятно», – сказала жительница микрорайона Юлия Попова.
На встрече проектировщики обсудили концепцию будущего сквера. Предлагались разные решения. Одно из них – сделать так называемую городскую гостиную, то есть тихое место отдыха с лавочками. Другое – обустроить спортивный уголок с площадкой для йоги, беговой дорожкой и турниками.

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Группа активистов микрорайона вышла с предложениями сделать освещение, установить столы для настольного тенниса, тренажёры, большие качели и перголы, чтобы было, где спрятаться от солнца и дождя.

Как отметили в администрации, все предложения будут собраны для подготовки проекта сквера. Работы начнутся летом. Планируется, что уже в этом году горожане смогут отдохнуть и погулять на новом общественном пространстве.

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В Центре Рошаля спасли трёхдневного младенца с критическим пороком сердца
15 апреля 2025, 18:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске спасли жизнь новорождённого с критическим пороком сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В клинику экстренно поступил младенец на третьи сутки жизни в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали критический стеноз аортального клапана, который препятствовал нормальному кровотоку. Кардиохирурги провели мальчику операцию в два этапа, представляющую собой редкое вмешательство для такого возраста.

Из-за крайне тяжелого состояния малышу сначала выполнили баллонную пластику аортального клапана. Это улучшило его раскрытие и сократительную способность левого желудочка.
«Затем в возрасте месяца ребёнка снова госпитализировали для операции с искусственным кровообращением. Пациенту выполнили операцию Росса-Конно: заменили поражённый аортальный клапан на собственный клапан лёгочной артерии ребёнка, расширили выходной отдел левого желудочка», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии ДКЦ Александр Морозов.
Операция прошла успешно, состояние малыша стабилизировалось. Ребёнок продолжил восстановление в педиатрическом отделении.

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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 22-24 и 28-29 апреля
15 апреля 2025, 17:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится в период с 22 по 24 и с 28 по 29 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, со ссылкой на МТППК.
«В указанные дни будет отменена часть электричек МЦД-3 на участке между Москвой и станцией Зеленоград-Крюково в обе стороны. Кроме того, некоторые поезда на участке между Тверью и Лихославлем отменят на всё маршруте», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также в онлайн-режиме — на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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В областном онкодиспансере провели VR-мастер-класс для студентов-медиков
15 апреля 2025, 17:51

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Современные технологии всё активнее внедряются в образовательный процесс, открывая новые возможности для подготовки будущих специалистов. Один из таких примеров — мастер-класс, организованный Московским областным онкологическим диспансером, где студенты Университета имени Вернадского познакомились с медициной в формате виртуальной реальности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Использование VR-очков в медицинском образовании — это реальный инструмент, который позволяет студентам получить практический опыт без риска для пациентов. Виртуальная реальность дает возможность детально изучить анатомию человека, отработать сложные хирургические манипуляции и даже «присутствовать» на операциях», — отметила врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №9 областного онкодиспансера Марина Губенко.

С помощью VR-очков участники мероприятия получили возможность погрузиться в практическую сторону профессии, что позволило им лучше понять специфику работы медиков и важность постоянного профессионального развития.

В онкодиспансере подчеркивают, что такие форматы помогают сделать обучение более наглядным, доступным и интересным, а также способствуют формированию более осознанного отношения к выбранной специальности.

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#минздрав мо
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Подмосковным аграриям расскажут, как экспортировать продукцию в ОАЭ
15 апреля 2025, 17:40

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Производители агропромышленного комплекса Подмосковья, которые уже поставляют продукцию в ОАЭ или планируют расширить своё присутствие на рынке, могут принять участие в специализированном вебинаре.
Онлайн-мероприятие, посвящённое вопросам сертификации и регистрации товаров для экспорта в Объединённые Арабские Эмираты, состоится 23 апреля с 11:00 до 13:00, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам прошлого года объём экспорта подмосковной АПК-продукции в ОАЭ достиг 4,7 тысячи тонн. Основную долю поставок составили говядина и мясо птицы.

В ходе вебинара участникам расскажут о системе обязательной и добровольной сертификации, процессе регистрации пищевой продукции через муниципалитет Дубая, а также о получении сертификата «Халяль», подтверждающего соответствие исламским требованиям. Кроме того, будет представлена информация об услугах Российского экспортного центра, доступных отечественным компаниям в Эмиратах.

Зарегистрироваться на вебинар можно на официальном сайте. Спикерами выступят эксперты Центра экспертной поддержки РЭЦ, представители офиса РЭЦ в ОАЭ и специалисты сертификационных организаций.

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В деревне Поречье начался ремонт моста через Москву-реку
15 апреля 2025, 17:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рабочие приступили к ремонту моста через Москву-реку в деревне Поречье Рузского муниципального округа, движение по мосту временно перекрыто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе капитального ремонта на мосту заменят пролётное строение, отремонтируют опоры, установят новую гидроизоляцию и деформационные швы, обновят асфальтобетонное покрытие и обустроят удобные подходы и тротуары», — говорится в сообщении.
Рабочее движение по обновлённому мосту планируется открыть в конце июля, а полностью завершить капремонт — в сентябре текущего года.

На время ремонта легковые машины могут объехать мост через Тучково, Молодиково и Игнатьево, а грузовики — через Обход Тучково и населённые пункты Руза, Нестерево, Колюбакино и Орешки. Для пешеходов оборудован временный пешеходный мост.

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