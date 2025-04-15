День открытых дверей в университете «Дубна» посетили более 400 абитуриентов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Свыше 400 абитуриентов из более чем десяти регионов России посетили университет «Дубна» в рамках дня открытых дверей, для гостей провели мастер-классы и экскурсию по кампусу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Было очень много участников, от школьников седьмых-одиннадцатых классов до выпускников колледжей, общее количество участников мероприятия — более 400 человек», — рассказал руководитель абитуриент-центра Ильнар Юсупов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Он отметил, что больше всего абитуриенты интересовались инженерными специальностями и ИТ-направлениями, но естественно-научные и гуманитарные направления также не остались без внимания.
«Наш университет уже несколько лет входит в топ-100 вузов России по рейтингу RAEX. Это показатель работы», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Университет «Дубна» готовит специалистов по 70 направлениями в технических, точных, естественных и гуманитарных науках.
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