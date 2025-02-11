В Дмитрове в феврале пройдёт фестиваль воздушных шаров-сердец

Фото: ТГ-канал администрации Дмитровского г. о.
В Дмитрове в феврале пройдёт фестиваль воздушных шаров в форме сердец. Об этом сообщается в телеграм-канал администрации Дмитровского городского округа.
С 14 по 16 февраля или с 21 по 23 февраля можно будет полетать на аэростате-сердце. Всё зависит от погоды. В честь Дня всех влюблённых в небо поднимутся 12 гигантских сердец одновременно.
В фестивале примут участие аэроклубы Дмитрова, Москвы и других городов.
Подробности о проведении мероприятия можно узнать на сайте.
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«На одном из полей недалеко от Дмитрова «сердечные» шары совершат завораживающий по красоте полёт. По традиции на фестивале обязательно будет присутствовать соревновательный элемент. Пилоту шара предстоит выпустить «стрелу» и поразить на земле мишень в форме сердца. Самый меткий станет победителем», – говорится в сообщении.
В фестивале примут участие аэроклубы Дмитрова, Москвы и других городов.
Подробности о проведении мероприятия можно узнать на сайте.
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Лора Луганская