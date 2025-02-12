Подмосковные парки подготовили на выходные уникальные фестивали

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парках Московской области 15 и 16 февраля пройдут уникальные фестивали и спортивные соревнования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
15 февраля в 15 часов в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдоме начнётся II фестиваль «Зов Холода», посвящённый культуры народов Крайнего Севера. Для гостей будут работать «Хижина шамана» и «Северная деревня». Желающие смогут попробовать себя в роли северного ремесленника. Украшением праздника станет шоу от команды «Етти Шоу» с участием якутского Деда Мороза и шаманов-исполнителей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В детском городке «Сказочный» в Красногорске 15 февраля в 11 часов стартует спортивное мероприятие «В Зените спорта» с участием мастера спорта по боксу Константина Брусенского и хоккеиста Арсения Иванова. Посетителей ждут соревнования по лазерному бою, мастер-классы, зарядка и концертная программа. По территории парка пройдёт экскурсия, посвящённая Культурному коду Красногорска. Будет открыта выставка портретов «В Зените славы».
Парк «Мечта» в Наро-Фоминском городском округе 15 февраля в 10:00 приглашает на турнир по военно-прикладным многоборьям «Селятинский рубеж». Регистрация участников начнётся в 9:00. Участники продемонстрируют навыки строевой подготовки, подтягивания на перекладине. Также состоятся медицинская эстафета, игра в пейнтбол и многое другое. Также можно будет отведать блюда полевой кухни и посетить урок мужества.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Парк им. О. Степанова в Серпухове 16 февраля ждёт желающих на VII семейный фестиваль «Тепло». В 14:00 начнутся флешмоб «Тепло сердец», дискотека, огненное шоу, творческие мастер-классы и концерт «ЖАРко». На главной сцене состоится награждение финалистов конкурсов «Самый длинный шарф» и «Ух-ШАПКА», а также фотоконкурса «Зима в Серпухове 2025». Будет работать ярмарка народного промысла «Душевный базар».
В Свердловском парке Лосино-Петровского 16 февраля состоится фестиваль «День валенка». В 11:30 посетителей встретят ростовые куклы. Основные активности начнутся в 12:00: гости примут участие в интерактивных программах, творческих мастер-классах и квесте «В поисках валенка». Также для всех желающих подготовили гастрономическую площадку «Скатерть-самобранка», выставку детских работ и праздничный концерт «Веселись, народ».
16 февраля в 12:00 в парке «Авангард» в Электростали состоится фольклорный праздник «Февральский снеговей». Пройдут дефиле в исторических народных костюмах, фольклорная интерактивная программ, концерт Образцового коллектива ансамбля русской песни «Тириришник», танцы под старинные песни на современный лад. Гостей угостят горячим чаем.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 16 февраля в 10:00 стартует лыжная гонка «Эстафета Уралхим Ski Factory 2025». К участию допускаются взрослые и дети со спортивной экипировкой и инвентарём. Выдача стартовых номеров начнется с 8:30 по предварительной регистрации.
Читайте также:
В Дмитрове в феврале пройдёт фестиваль воздушных шаров-сердец
В Красногорске проведут фестиваль художественного слова среди молодёжи
В Раменском музее открылась выставка гжельской майолики
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В детском городке «Сказочный» в Красногорске 15 февраля в 11 часов стартует спортивное мероприятие «В Зените спорта» с участием мастера спорта по боксу Константина Брусенского и хоккеиста Арсения Иванова. Посетителей ждут соревнования по лазерному бою, мастер-классы, зарядка и концертная программа. По территории парка пройдёт экскурсия, посвящённая Культурному коду Красногорска. Будет открыта выставка портретов «В Зените славы».
Парк «Мечта» в Наро-Фоминском городском округе 15 февраля в 10:00 приглашает на турнир по военно-прикладным многоборьям «Селятинский рубеж». Регистрация участников начнётся в 9:00. Участники продемонстрируют навыки строевой подготовки, подтягивания на перекладине. Также состоятся медицинская эстафета, игра в пейнтбол и многое другое. Также можно будет отведать блюда полевой кухни и посетить урок мужества.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Парк им. О. Степанова в Серпухове 16 февраля ждёт желающих на VII семейный фестиваль «Тепло». В 14:00 начнутся флешмоб «Тепло сердец», дискотека, огненное шоу, творческие мастер-классы и концерт «ЖАРко». На главной сцене состоится награждение финалистов конкурсов «Самый длинный шарф» и «Ух-ШАПКА», а также фотоконкурса «Зима в Серпухове 2025». Будет работать ярмарка народного промысла «Душевный базар».
В Свердловском парке Лосино-Петровского 16 февраля состоится фестиваль «День валенка». В 11:30 посетителей встретят ростовые куклы. Основные активности начнутся в 12:00: гости примут участие в интерактивных программах, творческих мастер-классах и квесте «В поисках валенка». Также для всех желающих подготовили гастрономическую площадку «Скатерть-самобранка», выставку детских работ и праздничный концерт «Веселись, народ».
16 февраля в 12:00 в парке «Авангард» в Электростали состоится фольклорный праздник «Февральский снеговей». Пройдут дефиле в исторических народных костюмах, фольклорная интерактивная программ, концерт Образцового коллектива ансамбля русской песни «Тириришник», танцы под старинные песни на современный лад. Гостей угостят горячим чаем.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 16 февраля в 10:00 стартует лыжная гонка «Эстафета Уралхим Ski Factory 2025». К участию допускаются взрослые и дети со спортивной экипировкой и инвентарём. Выдача стартовых номеров начнется с 8:30 по предварительной регистрации.
Читайте также:
В Дмитрове в феврале пройдёт фестиваль воздушных шаров-сердец
В Красногорске проведут фестиваль художественного слова среди молодёжи
В Раменском музее открылась выставка гжельской майолики
Лора Луганская