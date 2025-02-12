Подмосковные парки подготовили на выходные уникальные фестивали

Балтийский центр развития медиа объявил конкурс грантов для финансирования СМИ на языках национальных меньшинств Прибалтики, но с акцентом на русскоязычных, после отмены поддержки по линии американского USAID. Размер отдельного гранта составит от 5 до 10 тысяч евро со сроком на проект до 15 августа 2025 года.