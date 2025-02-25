Более 150 юных конькобежцев собрались в Коломне на первенство России

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Марина Анисимова
В конькобежном центре «Коломна» стартовали главные юниорские соревнования сезона – первенство России по конькобежному спорту среди юношей и девушек 16-17 лет. Награды соревнований оспорят более 150 спортсменов из 29 регионов России и Белоруссии.
На ледовой арене собрались юные конькобежцы, прошедшие жёсткий отбор на межрегиональных этапах. Три месяца они зарабатывали рейтинговые очки, и теперь лучшие из них вступили в решающую борьбу. В программе – классические дистанции от 500 до 5000 м, масс-старт, командные забеги и многоборье.
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«Приехала вся страна. Это самые крупные соревнования среди юношей и девушек 16-17 лет. Они готовятся к ним весь сезон», – сказала главный судья соревнований Мария Волкодав.Одной из героинь первого соревновательного дня стала Альбина Ильясова из Свердловской области. Она победила на дистанции 1500 м и заняла второе место на 500-метровке.
«Очень довольна результатом. Получилось даже лучше, чем я планировала. Лёд в Коломне всегда на высоте», – поделилась Альбина.Первенство продлится до 27 февраля.
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Лора Луганская