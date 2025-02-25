В юношеском турнире по дзюдо в Лобне приняли участие 17 команд

Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня
Семнадцать команд приняли участие в первом командном турнире по дзюдо среди юношей на Кубок начальника отдела МВД России по городскому округу Лобня, соревнования проводились в местном Дворце спорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На турнир приехали 17 команд из разных округов Московской области, а также из Москвы и других регионов России. Победу одержала команда Дмитровского округа. Серебряную медаль завоевали дзюдоисты из Ельца, а хозяевам турнира досталась бронза», — говорится в сообщении.Победители и призёры получили награды и памятные дипломы, а также специальные призы от подмосковного общества «Динамо», администрации округа Лобня и спонсоров.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове проводится первенство России по синхронному плаванью, в турнире участвуют более 450 спортсменов из 22 российских регионов.
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