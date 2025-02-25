Зрителям «Кубка Наций» по кёкусинкан напомнили о запрете на ряд предметов

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Международные соревнования по кёкусинкан «Кубок наций» будут проходить 9 марта в столичном «Дворце гимнастики Ирины Винер» в Лужниках, о правилах посещения мероприятия зрителям напомнили организаторы турнира.
«Пройти во «Дворец гимнастики Ирины Винер» можно строго по документам, это касается и несовершеннолетних. Кроме того, запрещено приносить с собой оружие любого типа, взрывчатые вещества, токсичные вещества и радиоактивные материалы, бронежилеты и прочие средства защиты тела, а также наркотики, стеклянные бутылки, алкоголь, жидкости в ёмкостях более 500 миллилитров и экстремистские материалы», — говорится в сообщении.Полный перечень запрещённых к проносу предметов, включая рецептурные лекарства при отсутствии рецепта, размещён по ссылке.
Ранее сообщалось, что участие в «Кубке наций» примут около 1,7 тыс. спортсменов из 25 стран и 40 регионов России.
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Лев Каштанов