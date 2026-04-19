Более 1500 человек приняли участие в стартовом забеге нового сезона Суперлиги Подмосковья

19 апреля 2026, 14:03

Более 1500 участников открыли новый сезон Суперлиги Подмосковья в Одинцове

Более 1500 участников вышли на старт кросс-полумарафона «Одинцово-2026», который состоялся в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» и стал масштабным открытием бегового сезона в регионе. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.







На церемонии открытия участников забега приветствовала бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года и чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Коростелева.





« Сегодня мы приехали сюда с детьми, чтобы почувствовать атмосферу праздника и зарядиться эмоциями на предстоящий подготовительный летний сезон. Такие мероприятия дают чувство локтя: есть с кем потом обсудить, можно прочувствовать эти позитивные эмоции. Именно они потом заставляют людей двигаться дальше, вставать с дивана. Эта атмосфера праздника сплачивает и мотивирует », — отметила она .





Взрослые атлеты преодолели дистанции в 3, 5, 10 и 21,1 километра, а юные бегуны от 4 до 11 лет приняли участие в детских забегах на 500 метров. Все соревнования традиционно состоялись в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, носящем имя Ларисы Лазутиной. Главной чертой этого бегового мероприятия стал сложный рельеф трассы с разнообразным покрытием. Участники соревновались по асфальту, грунтовым дорожкам, а также по поверхностям с мелким гравием и щепой. Кроме того, трасса включала в себя крутые спуски и подъёмы.





« Мы участвуем в забегах Суперлиги с 2024 года. Я с детства занимаюсь спортом. Дочка раньше не поддерживала, но в какой-то момент включилась, и теперь ездим вместе. Бег – это дисциплина, это характер и определённая медитация. Я сегодня бегу, потому что мне это нравится. Я хочу бежать, хочу достигать результатов. И дочка такая же: она максималист, всегда бежит на результат », — добавил атлет .





С результатами стартов можно ознакомиться на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ и в сообществе в VK .





11 мая в Коломне любители бега в четвертый раз соберутся на Коломенском полумарафоне «Летопись победы». 20 июня в Дубне пройдет полумарафон «Большая Волга». Завершением бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» станет Серпуховский полумарафон «Золотой павлин», который состоится 25 июля.



Отметим, что проект «Суперлига Подмосковья» был запущен весной 2022 года. Участники могут заниматься не только бегом и ходьбой, но и лыжами, плаванием, велоспортом и лыжероллерами. Все результаты спортсменов фиксируются на сайте проекта и учитываются в общем зачете пройденных километров.



