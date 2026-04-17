В Московской области проведут экологическую акцию «Первые за чистое Подмосковье»
В конце апреля в Московской области состоится экологическая акция «Первые за чистое Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Акция предусматривает посещение комплексов переработки отходов. В цехе сортировки школьникам покажут работу современных сепараторов, выделение вторичных материальных ресурсов, функционирование прессового оборудования. Полученные знания позволят ребятам лучше понять технологические основы переработки отходов и важность их правильной сортировки.
«Экскурсанты познакомятся с технологией компостирования. Специалисты покажут работу таких механизмов, как грохот и ворошительная машина, объяснят принципы превращения органического сырья в полезный компост. Школьники также посетят музей необычных находок. Экспозиция составлена из предметов, найденных на линиях сортировки, которые служат напоминанием о правильном разделении отходов», – рассказали в Минчистоты.В ходе экологической викторины участники продемонстрируют знания о сортировке отходов, правилах раздельного сбора и современных технологиях переработки. Школьники получат памятные подарки.
23 апреля экскурсионная программа состоится для учащихся 7-11 классов Непецинской и Песковской школ. Они посетят комплекс переработки отходов в Коломне.
24 апреля к акции присоединятся ученики 8-9 классов Шеметовской школы. Их пригласят в КПО, находящийся в Сергиево-Посадском городском округе.
Минчистоты организует акцию вместе с региональным отделением «Движения Первых» и региональными операторами Подмосковья.