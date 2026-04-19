Свыше 12 тысяч школьников и их родителей посетили День открытых дверей в колледже «Подмосковье»

19 апреля 2026, 12:03

В колледже «Подмосковье» прошел Единый день открытых дверей

Фото: Министерство образования Московской области

В субботу, 18 апреля, на площадках колледжа «Подмосковье» состоялся Единый день открытых дверей. Мероприятие посетили более 12 тысяч учащихся и их родителей. В этом году свои двери для гостей открыли сразу пять структурных подразделений — в Химках, в Лобне, в Солнечногорске и два — в Клину.







Накануне амбассадоры проекта «Профессионалитет» провели занятия в школах и гимназиях. Студенты рассказали о преимуществах среднего профессионального образования и возможностях получения востребованной профессии на старте карьеры.



День открытых дверей начался с родительского собрания. Директор колледжа Антонина Юдина и представители работодателей из Солнечногорской ЦРБ, Мясокомбината «Клинский», Международного аэропорта Шереметьево и Солнечногорской торгово-коммерческой фирмы «СФЕРА» рассказали о преимуществах обучения в кластере «Туризм и сфера услуг». Они обсудили целевое обучение, стажировки на ведущих предприятиях и перспективы трудоустройства.



Школьники посетили мастерские и лаборатории колледжа, где увидели оборудование, имитирующее реальное производство. Они также приняли участие в профессиональных пробах, выполняя различные задачи.



На мастер-классах ребята учились ставить инъекции, создавать прически, плести гриссини, сервировать стол, встречать гостей и проводить досмотр багажа. Для активных абитуриентов были организованы экскурсии на предприятия сферы туризма и гостеприимства: в ресторанный комплекс «Элит», Музейно-туристический центр Клина и Международный аэропорт Шереметьево.