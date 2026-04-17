Речная навигация в Подмосковье в этом году стартует раньше обычного

17 апреля 2026, 20:11

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области водный транспорт готовят к работе на трёх речных маршрутах – в Коломне, Серпухове и Лыткарине. Первый маршрут, в Лыткарине, в этом году откроется раньше – 25 апреля, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Запустить ещё два маршрута планируют 1 мая.

«Подготовка речного транспорта проводится в Подмосковье каждый год Специалисты проверяют техническое оснащение судов, приводят в порядок причалы. Подготовку проходят и члены экипажей. Им рассказывают об особенностях работы на речных судах, инструктируют по технике безопасности, оказанию первой медицинской помощи», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.