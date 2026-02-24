Более 1500 росгвардейцев обеспечили порядок на празднике Масленицы в Подмосковье

24 февраля 2026, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы вместе с коллегами из других правоохранительных структур обеспечили общественный порядок и безопасность во время народных гуляний в честь Масленицы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





