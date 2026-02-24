Более 1500 росгвардейцев обеспечили порядок на празднике Масленицы в Подмосковье
Подмосковные росгвардейцы вместе с коллегами из других правоохранительных структур обеспечили общественный порядок и безопасность во время народных гуляний в честь Масленицы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Всего к обеспечению правопорядка привлекли более 1500 сотрудников и военнослужащих. Подразделения Росгвардии охраняли правопорядок в местах массового пребывания граждан на всей территории Московской области. Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны максимально приблизили к паркам, площадям и скверам, где проходили мероприятия.
Росгвардейцы взаимодействовали с жителями и гостями региона, напоминая о соблюдении мер личной безопасности и правил поведения в общественных местах.
Как подчеркнули в ведомстве, благодаря слаженным действиям правоохранителей масленичные гуляния прошли без серьёзных нарушений общественного порядка.
