В Москве сотрудники Росгвардии помогли водителю потушить автобус
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве предотвратили возгорание автобуса на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл во время патрулирования в районе улицы Косыгина. Правоохранители заметили на дороге автобус, от которого шёл дым и сыпались искры. Транспортное средство частично перекрывало движение и могло загореться в любой момент. Оперативно оценив обстановку, росгвардейцы остановились и пришли на помощь водителю.
Сотрудники использовали штатные огнетушители и смогли ликвидировать основной очаг возгорания до прибытия пожарных расчётов. Одновременно они обеспечили безопасность дорожного движения, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций.
После прибытия противопожарной службы росгвардейцы передали ситуацию специалистам и продолжили патрулирование маршрута.
Читайте также: