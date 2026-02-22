В Москве сотрудники Росгвардии помогли водителю потушить автобус

22 февраля 2026, 17:11

Росгвардейцы предотвратили возгорание автобуса на юго-западе Москвы

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве предотвратили возгорание автобуса на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.