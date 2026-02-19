В Люберцах задержали девушку-наркокурьера с килограммом эфедрона в рюкзаке

19 февраля 2026, 19:46

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны задержали 19-летнюю жительницу Люберец, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.