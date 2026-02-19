В Люберцах задержали девушку-наркокурьера с килограммом эфедрона в рюкзаке
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны задержали 19-летнюю жительницу Люберец, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время патрулирования улиц города росгвардейцы обратили внимание на подозрительную гражданку, выходившую из леса. При виде служебного автомобиля она заметно занервничала. Стражи порядка остановили девушку для проверки документов. В ходе беседы она призналась, что у неё рюкзаке – запрещённые вещества.
На место вызвали следственно-оперативную группа, которая изъяла у задержанной полимерный пакет с неизвестным веществом.
Позже экспертиза установила, что содержимым является наркотик эфедрон массой около килограмма. Это является особо крупным размером.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело.
Читайте также: