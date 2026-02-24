Росгвардейцы задержали водителя находившегося в розыске грузовика в Москве
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали на юго-западе Москвы водителя грузовика, который находился в розыске за оставление места ДТП.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время патрулирования на Щёлковском шоссе росгвардейцы заметили в потоке автомобиль, числившийся в ориентировках. Машину остановили, а водителя задержали — им оказался 32-летний гражданин одной из стран СНГ.
На место вызвали экипаж ДПС. После разъяснения причин остановки мужчину передали прибывшим сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
