Более 1500 самозанятых в Московском регионе перечисляют взносы на больничный
В Москве и Московской области более 1,5 тысячи самозанятых граждан перечисляют взносы на оплачиваемые больничные. Об этом сообщила пресс-служба отделения СФР по региону.
Большинство самозанятых выбрали более высокую страховую сумму. По действующим правилам, она может составлять 35 или 50 тысяч рублей. Чтобы получить право на пособие, нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в отделении Соцфонда. Это можно сделать через мобильное приложение «Мой налог», на портале «Госуслуги» или в клиентской службе.
Взносы уплачиваются ежемесячно или одним платежом за год по фиксированной ставке 3,84%. При страховой сумме в 35 тысяч рублей ежемесячный платеж составляет 1344 рубля, при 50 тысячах — 1920 рублей. Выплаты по больничному листу станут доступны спустя полгода регулярной уплаты взносов. Размер пособия зависит от выбранной страховой суммы, стажа и периода уплаты.
Отделение Соцфонда уведомит самозанятых о появлении права на пособие через приложение «Мой налог» или личный кабинет на портале госуслуг. Уведомления о выплатах будут поступать и после закрытия больничного. При этом взносы покрывают только оплату больничных по болезни и не распространяются на пособия в связи с материнством.
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