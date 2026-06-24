Парки Подмосковья проведут фестиваль ко Дню молодёжи
27 июня в Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Молодёжь. Спорт. Парк», приуроченное ко Дню молодёжи. Праздничная программа охватит 67 парков региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Организаторы подготовили для жителей и гостей Подмосковья спортивные, творческие и образовательные площадки. Посетителей ждут открытые пикники, соревнования, функциональные тренировки, турниры по игровым видам спорта, лекции о здоровом образе жизни, киберспортивные зоны, ярмарки молодежных инициатив, волонтерские проекты, концерты и выступления диджеев.
В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске состоятся соревнования по воркауту и спортивному метанию ножей, тематический лекторий, выставки, мастер-классы и встречи с представителями волонтерских организаций. Завершат программу концерты Максима Свободы и Роси Федина.
Парк культуры и отдыха в Жуковском откроет праздник тематическим забегом «5 верст». Также в программе — волейбольные турниры, занятия йогой, церемония вручения паспортов молодым жителям округа, передача капсулы времени в городской музей и выступления рок-групп.
В реутовском парке «Фабричный пруд» организаторы сделают акцент на современные технологии и спорт. Гости смогут принять участие в турнире по FIFA, мастер-классах по робототехнике, соревнованиях по настольному теннису и армрестлингу, занятиях йогой и картинге. Финалом праздника станет фестиваль красок.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной программа продлится до позднего вечера. Для посетителей подготовили брейк-данс батлы, VR-арену, фитнес-тренировки, музыкальные мастер-классы, выставку мотоциклов, молодежные квизы, флешмоб и дискотеку под открытым небом.
Парк Мира в Коломне предложит гостям танцевальные батлы, соревнования по мини-футболу, BMX и скейтбордингу, игровые зоны с ретроконсолями и VR-технологиями, семейные интерактивы, мастер-классы и концертную программу с участием кавер-группы.
Организаторы проводят мероприятие при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства физической культуры и спорта региона и АНО «МосОблПарк».
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