Парки Подмосковья проведут фестиваль ко Дню молодёжи

24 июня 2026, 17:11

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

27 июня в Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Молодёжь. Спорт. Парк», приуроченное ко Дню молодёжи. Праздничная программа охватит 67 парков региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.