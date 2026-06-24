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В дневных детских лагерях Павловского Посада проводят акцию «Лето безопасности»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Акцию «Лето безопасности», посвящённую правилам дорожного движения, проводят в детских лагерях дневного пребывания в Павлово-Посадском округе сотрудники местного отделения Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Акция направлена на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, велосипедистов и самокатчиков.

«Автоинспекторы рассказывают ребятам, какие меры безопасности необходимо соблюдать, передвигаясь по городу пешком или на колёсах», — говорится в сообщении.
Особое внимание при этом уделяется важности использование световозвращающих элементов, которые делают человека более заметным на дороге, что особенно важно в тёмное время суток или в непогоду.

Ранее сообщалось, что школьница из Павловского Посада Анна Курдюкова получила по 100 баллов за два ЕГЭ.
Лев Каштанов

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