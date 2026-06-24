В дневных детских лагерях Павловского Посада проводят акцию «Лето безопасности»
Акцию «Лето безопасности», посвящённую правилам дорожного движения, проводят в детских лагерях дневного пребывания в Павлово-Посадском округе сотрудники местного отделения Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Акция направлена на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, велосипедистов и самокатчиков.
«Автоинспекторы рассказывают ребятам, какие меры безопасности необходимо соблюдать, передвигаясь по городу пешком или на колёсах», — говорится в сообщении.Особое внимание при этом уделяется важности использование световозвращающих элементов, которые делают человека более заметным на дороге, что особенно важно в тёмное время суток или в непогоду.
Ранее сообщалось, что школьница из Павловского Посада Анна Курдюкова получила по 100 баллов за два ЕГЭ.