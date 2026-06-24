В Усадьбе Знаменское-Губайлово откроют выставку импрессиониста Наима Ламидова

24 июня 2026, 16:51

оригинал Фото: Усадьба Знаменское-Губайлово

25 июня в Усадьбе Знаменское-Губайлово откроется выставка Наима Ламидова «В поисках солнца». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Живописец родился в Самарканде Узбекской ССР, сейчас живёт и работает в Москве. Является членом Союза художников и свободных художников России при Министерстве культуры, а также членом Союза художников Подмосковья. Экспозиция развёрнута в Главном доме усадьбы. Посетители смогут окунуться в мир ярких цветов и живых эмоций.

«Ламидов, работающий в стиле импрессионизма, мастерски захватывает моменты, передавая свет и атмосферу разных времён года и времени суток. Его работы отражают ощущение движения и звука. На выставке представлены как известные, так и новые произведения, каждое из которых рассказывает уникальную историю», – рассказали в ведомстве.