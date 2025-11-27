Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 29-30 ноября
Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях, изменится 29-30 ноября из-за капремонта первого пути на участке между станциями Подмосковная и Павшино. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Работы будут проходить в период с 1:30 29 ноября до 1:30 30 ноября.
«В это время у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, продолжительность маршрутов или количество остановок. Некоторые пригородные поезда отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и перед поездками уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на станциях и вокзалах, а также онлайн — через сайт РЖД или приложение «РЖД Пассажирам».