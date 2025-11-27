Загруженность дорог в Московской области утром 27 ноября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные пробки наблюдаются на 17 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на двух федеральных трассах: М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехал миллион машин. Это на 1,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.