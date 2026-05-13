Более 1600 подмосковных магазинов перестали продавать алкоголь
Продажа алкоголя прекратилась более чем в 1 600 магазинах Московской области, расположенных в многоквартирных домах с выходом во двор. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Запрет на продажу спиртных напитков в таких магазинах действует в регионе с 1 сентября 2025 года.
«Сейчас получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те торговые точки, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. Простыми словами: никаких алкомаркетов с выходом на детскую площадку. За это время продажу алкоголя прекратили свыше 1,6 тысячи объектов», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.Он добавил, что это ограничение ввели по запросу жителей, которые устали от пьяных компаний под окнами.
Сергей Керселян также напомнил, что с 1 марта текущего года ограничения коснулись продажи алкоголя в кафе на первых этажах жилых домов. Теперь купить там спиртное можно только с 13:00 до 15:00.