Капремонт школы №1 в Кашире завершат в текущем году

13 мая 2026, 16:30

Здание школы №1, расположенное на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. Завершить работы планируется в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет более 60%.





«Сейчас рабочие продолжают заниматься утеплением и облицовкой фасада, кровлей, монтажом инженерных сетей и отделкой помещений. На площадке задействованы 63 человека, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.