Капремонт школы №1 в Кашире завершат в текущем году
Здание школы №1, расположенное на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. Завершить работы планируется в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет более 60%.
«Сейчас рабочие продолжают заниматься утеплением и облицовкой фасада, кровлей, монтажом инженерных сетей и отделкой помещений. На площадке задействованы 63 человека, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.Для обновлённой школы закупят новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.
Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».