В Подмосковье проверят численность краснокнижных птиц

13 мая 2026, 15:49

Численность популяции одного из видов краснокнижных птиц — ремезов — проверят в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологи и природопользования.





До начала ХХ века ремез встречался в Подмосковье нечасто, затем совсем пропал, а в 60-х годах прошлого века вернулся и начал активно обживать область.





«Сейчас ремез записан в Красной книге Московской области как вид пятой категории — в силу естественных причин увеличивший численность и заселивший новые территории. Исследование покажет, стоит ли изменить охранный статус этих птиц», — говорится в сообщении.