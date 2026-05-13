В Подмосковье проверят численность краснокнижных птиц
Численность популяции одного из видов краснокнижных птиц — ремезов — проверят в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологи и природопользования.
До начала ХХ века ремез встречался в Подмосковье нечасто, затем совсем пропал, а в 60-х годах прошлого века вернулся и начал активно обживать область.
«Сейчас ремез записан в Красной книге Московской области как вид пятой категории — в силу естественных причин увеличивший численность и заселивший новые территории. Исследование покажет, стоит ли изменить охранный статус этих птиц», — говорится в сообщении.Ремезы гнездятся по берегам водоёмов в зарослях ольхи и в ивняке. Гнёзда они плетут из пуха и привешивают эти «домики-мешочки» на концах веток, нависающих над водой на высоте от одного до пяти метров.