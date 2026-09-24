Более 170 студентов заключили договоры с Подмосковной скорой

24 сентября 2026, 17:24

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московская областная станция скорой медицинской помощи начала заключать целевые договоры со студентами Московского областного медицинского колледжа. В сентябре представители кадровой службы встретились с учащимися Шатурского, Орехово-Зуевского, Люберецкого, Серпуховского и других филиалов колледжа, сообщает Министерство здравоохранения региона.





Заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Дзуцева сообщила, что с началом учебного года стартовал активный профориентационный периодЗаместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Дзуцева сообщила, что с началом учебного года стартовал активный профориентационный период.



«Мы рассказываем ребятам об условиях подписания целевого договора, учебной практике, преимуществах работы в экстренной службе, перспективах профессионального роста и социальных гарантиях для молодых специалистов. Более 170 наших будущих коллег уже подписали договоры о целевом обучении с Подмосковной скорой», — отметила она.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Особенно приятно, что специально для наших студентов Подмосковная скорая организовала выездное подписание целевых договоров. Это позволяет не отрывать ребят от учебного процесса. Да и родители в торжественной атмосфере еще раз почувствуют важность момента, когда их дети выбирают благородный путь служения медицине», — сказал он.