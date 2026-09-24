Более 170 студентов заключили договоры с Подмосковной скорой
Московская областная станция скорой медицинской помощи начала заключать целевые договоры со студентами Московского областного медицинского колледжа. В сентябре представители кадровой службы встретились с учащимися Шатурского, Орехово-Зуевского, Люберецкого, Серпуховского и других филиалов колледжа, сообщает Министерство здравоохранения региона.
Заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Дзуцева сообщила, что с началом учебного года стартовал активный профориентационный периодЗаместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Дзуцева сообщила, что с началом учебного года стартовал активный профориентационный период.
«Мы рассказываем ребятам об условиях подписания целевого договора, учебной практике, преимуществах работы в экстренной службе, перспективах профессионального роста и социальных гарантиях для молодых специалистов. Более 170 наших будущих коллег уже подписали договоры о целевом обучении с Подмосковной скорой», — отметила она.В частности, 21 сентября в Орехово-Зуевском филиале колледжа статус студентов-целевиков получили 15 первокурсников, среди которых 13 будущих фельдшеров и две медицинские сестры.
Директор Орехово-Зуевского филиала Московского областного медицинского колледжа Рамиль Арифулин отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с Подмосковной скорой.
«Особенно приятно, что специально для наших студентов Подмосковная скорая организовала выездное подписание целевых договоров. Это позволяет не отрывать ребят от учебного процесса. Да и родители в торжественной атмосфере еще раз почувствуют важность момента, когда их дети выбирают благородный путь служения медицине», — сказал он.Для целевиков станция скорой помощи предусмотрела дополнительные меры поддержки. Отличники получают повышенную стипендию, а студенты занимаются с опытными наставниками.
В 2027 году Подмосковная скорая планирует принять на работу более 200 молодых специалистов из числа выпускников, заключивших договоры на целевое обучение.