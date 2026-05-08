Более 180 курильщиков из Московской области прошли проверку на рак лёгких

08 мая 2026, 11:01

Проект по ранней диагностике рака лёгких среди людей старше 45 лет со стажем курения от десяти лет стартовал в Московской области в марте текущего года. Онкоскрининг в рамках проекта прошли уже свыше 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Участникам проекта вместо положенной при диспансеризации флюорографии делают компьютерную томографию лёгких.





«Рак лёгких — это одно из наиболее опасных последствий длительного курения. И эта болезнь может долгое время протекать бессимптомно. Скрининг позволяет её обнаружить. За время работы проекта это исследование прошёл 181 человек. У 14 из них выявили отклонения. Этих пациентов направили на более углубленную диагностику», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.